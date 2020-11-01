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01 Kasım 2020 Pazar 13:21:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 13:21:00

Bakanı Selçuk'tan İzmir depremine ilişkin açıklama: Okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bayraklı'da bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda oluşturulan psiko-sosyal destek alanında, afet sonrası eğitimdeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, İzmir'deki depremle ilgili, "Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bayraklı’da bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’nda oluşturulan psiko-sosyal destek alanında, afet sonrası eğitimdeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, İzmir depremine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 139 okuldaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizinin yapıldığını belirterek, "Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık." dedi. 

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Selçuk İZMİR DEPREM
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