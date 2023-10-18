Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le görüştü.
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