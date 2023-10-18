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Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşı ile görüştü
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18 Ekim 2023 Çarşamba 21:19:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 21:19:00

Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le görüştü.

Etiketler : BAKAN FİDAN IRAK TÜRKİYE
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