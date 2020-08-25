Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Adana açıklaması: 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz
Adana Kozan'daki yangınla ilgili açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 'Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımız için 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz' dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Geçmiş olsun Adana" ifadesini kullandı.
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