Bakan açıkladı... Nakdi Destek Ödemeleri yarın yapılacak

Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri 24 Ağustos’ta başlayacak. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "157 bin ihtiyaç sahibine 90 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, Ağustos ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibarıyla başlayacağını söyledi.

İhtiyaç sahibi asker ailelerine destek

Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL destek verdiklerini belirterek, 24 bin ailenin sahibinin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını belirtti.

Asker çocuklarına 284 bin TL destek

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkardıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay 1.200 ihtiyaç sahibine, 284 bin TL ödeme yapacağız" bilgisini verdi.

89 bin ihtiyaç sahibi kadına 57,8 milyon destek

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadının da yanında olduklarını ifade ederek, “89 bin ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplam 57,8 milyon TL ile destek sağlayacağız” diye konuştu.

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 TL destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

Kronik rahatsızlığı olan 2 bin 192 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL yardım

Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ağustos itibarıyla, diğer ödemelerinin de 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.