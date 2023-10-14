Bakan Yumaklı: Üreticimizin ihtiyacı olan ne varsa sağladık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, EXPO'nun depremler sonrası toparlanma sürecinde olan Kahramanmaraş'a marka şehir olma yolunda önemli mesafe katettireceğine inandığını söyledi.

EXPO 2023-Kahramanmaraş'ın açılış töreninde konuşan Yumaklı, devletin deprem sonrası bölgenin inşası ve ihyası için bütün imkanlarıyla çalıştığını söyledi.

Bakanlık olarak ilk günden bu yana sahada, çiftçilerin, üreticilerin yanında olduklarını belirten Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin tarımsal hasılasının yüzde 15'i, çiftçilerimizin yedide birinin deprem bölgesinde olduğunu düşünürsek bölgede üretimin devam etmesi ve sürdürülebilirliliğin sağlanması gerekiyordu. Biz de üreticimizin ihtiyacı olan desteklerimizi bu dönem içerisinde öne alarak nakdi olarak ödedik. Hayvan çadırlarından yeme kadar üreticimizin ihtiyacı olan ne varsa sağladık.15 bin 200'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere 43 bin 317 küçükbaş hayvanımızı ihtiyacı olan üreticilerimize verdik. 5 bin 750'si Kahramanmaraş'ta olmak üzere 26 bin 273 arılı kovan dağıtımı yaptık. 550 bine yakın kanatlı hayvan dağıtımını tamamladık. Dün de büyükbaş hayvan dağıtımına başladık. 1767'si Kahramanmaraş'ta olmak üzere bölgede 5 bin 809 büyükbaş hayvanı yetiştiricilerimize teslim edeceğiz birkaç gün içerisinde."

Bakan Yumaklı, EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'ta düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Organizasyonun hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon kültürümüzü tanıtmaya ve farklı kültürleri tanımaya fırsat oluşturuyor. EXPO'nun depremden sonra toparlanma sürecinde ve ilerleyen dönemlerde marka şehir olma yolunda Kahramanmaraş'a önemli mesafeler katettireceğine inanıyorum."