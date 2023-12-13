Bakan Yumaklı: Tarım ve sanayinin entegrasyonunu maksimum düzeye getireceğiz

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı (KASTEXPO) İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sözlerinin başında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Ankara'da düzenlenen törene katıldığını anımsatarak, şehitler için Allah'tan rahmet diledi.

Yumaklı, iş insanlarının ülkenin bir adım daha ileri gitmesi amacıyla duvara bir tuğla daha fazla koyabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunan bütün iş insanlarına şükranlarını sundu.

Milletten aldıkları güçle insanların huzuru ve refahı, ülkenin istiklali ve istikbali için çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı, "Türkiye ekonomisini hem bölgemizde hem dünyada hak ettiği yere ulaştırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Ben şahsen iş dünyasından gelmiş biri olarak, piyasa şartlarını çok iyi bilen birisi olarak, ticaret yapmanın zorluğunu en az iş insanlarımız kadar hissediyorum. Ancak şunu biliyorum ki bu gelişmenin ve ilerlemenin her alana yayılabilmesi için güçlü bir girişimcilik şart. Zira üretimin lokomotifi ve gücü siz kıymetli kahraman girişimcilersiniz." diye konuştu.

Yumaklı, son 21 yılda Türkiye'de önemli değişiklikler olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin ortaya koyduğu performansla sadece bölgenin değil, dünyanın yıldızı haline geldiğini dile getirdi.

- "Tarımsal potansiyeli etkin şekilde kullanmadan güçlü bir kalkınmadan söz edilemez"

İbrahim Yumaklı, Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine dikkati çekerek, "Bizim iş insanlarımız her ortama uyum sağladıkları gibi bu güç ortama da uyum sağladı. İş insanlarımız, bugün ülkemizin gelişimi için, daha iyiye ve öteye gidebilmesi için o psikolojiden çıktı ve başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam ile büyüyeceğini belirten Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarımdan sanayiye her alanda bazı desteklerimiz var ki bunları son derece kıymetli buluyoruz. Bizler girişimcilerimizi bu noktalarda yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Birlikte başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Üretimi ve verimliliği artırmak, işsizliği azaltmak için her imkanı ve ihtimali değerlendiriyoruz. Girişimcilerimizle beraber, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."

Tarımsal potansiyeli etkin şekilde kullanmadan güçlü kalkınmadan söz edilemeyeceğini vurgulayan Yumaklı, "Hem tarım sektörünü hem de tarım kaynaklı sanayiyi geliştirerek ve güçlendirerek, kalkınmada istikrar ve güveni temin ediyoruz. Bu vizyonla tarım ve sanayinin entegrasyonunu inşallah maksimum düzeye getireceğiz. Bizler her aşamada üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yumaklı, sosyal kalkınmanın ekonomik kalkınmayla güçlenmesinin Türkiye Yüzyılı'nın asli unsuru olduğunu aktararak, KASTEXPO'nun da bu amaca yönelik önemli adım olduğunu kaydetti.

Bakan Yumaklı, konuşmalarının ardından KASTEXPO'nun açılış kurdelesini kesti, ardından fuar alanında stantları gezdi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.