Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'de "Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması" programında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "İçme suyu sistemlerinde kayıp ve kaçaklar azaltılacak." dedi.

#CANLI Tarım ve Orman Bakanı @ibrahimyumakli: İklim değişikliğine uyum kabiliyetinin artırılması adına su verimliliğinin son derece önemli olduğunu, su verimliliğin yerine getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorumhttps://t.co/3LRKIZ7RmP pic.twitter.com/vaU8pRaV1I — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 2, 2024

Bakan Yumaklı, "İklim değişikliğine uyum kabiliyetinin artırılması adına su verimliliğinin son derece önemli olduğunu, su verimliliğin yerine getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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