Bakan Yumaklı: Hatay'daki yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.



Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

"YANGINA MÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'daki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hatay Belen'deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.