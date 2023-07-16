VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Doğal gaza yüzde 224 zam' iddiası yalanlandı: Yüzde 1 artış yaşanmıştır
Manavgat'ta çıkan yangın, söndürüldü
Silifke'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Şırnak'ta help sendromlu vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
ABD: Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır
Tayvanlı Ta-wei Lui, Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu
16 Temmuz 2023 Pazar 17:08:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 17:08:00

Bakan Yumaklı: Hatay'daki yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'daki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hatay Belen'deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor. "dedi.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

"YANGINA MÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'daki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hatay Belen'deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Hatay Yangın Hatay yangın
Oğlunu gösterdi

Oğlunu gösterdi
Bölüm başı 5.8 milyon alacak

Bölüm başı 5.8 milyon alacak
Sat komandolarına ziyaret

Sat komandolarına ziyaret
Konserde doğum günü sürprizi

Konserde doğum günü sürprizi
‘Cambaz' Deniz

‘Cambaz' Deniz
Dayı-yeğen buluşması

Dayı-yeğen buluşması
Konserde dijital sanat gösterisi

Konserde dijital sanat gösterisi
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Kurt Efe uğuru

Kurt Efe uğuru

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX