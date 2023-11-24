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24 Kasım 2023 Cuma 16:38:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 16:38:00

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Kaynak: TRT Haber

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemeleri 684 milyon 394 bin 142 lirası bitkisel ürün sigortası desteği, 60 milyon 130 bin 230 lirası zeytinyağı desteği, 16 milyon 766 bin 806 lirası sertifikalı tohum üretim desteği, 14 milyon 694 bin 699 lirası kırsal kalkınma yatırım desteği, 7 milyon 479 bin 123 lirası uzman eller projesi desteği olmak üzere toplam 783 milyon 465 bin lira olarak yapılacak.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek Bakan yumaklı
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