Bakan Yumaklı duyurdu: Hatay-Belen yangını kontrol altında

Bakan Yumaklı: Hatay, Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belen'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar." ifadelerini kullandı.