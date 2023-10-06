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06 Ekim 2023 Cuma 22:35:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 22:35:00

Bakan Yumaklı açıkladı: 11,2 milyar liralık destek hesaplara yatırıldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı içerisinde 46 milyar liralık destek ödemesi yapıldığını söyledi. Yaklaşık 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin de üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

(Üretim planlaması) Yeni normallerimiz var, toplumun özümsemesi gerekir. Bizim çiftçilerimize önerilerimiz olacak.

Kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanacağınız, gıda güvenliğini sağlamak adına düzenli, sürdürülebilir bir üretimi oluşturabilmek adına planlı bir üretim yapmak durumundasınız.

Bütün hususların tamamlanmasından sonra planlama çalışmaları başlayacak. Biz her yıl gerektiği zaman güncellenebilecek şekilde 3 yıllık planlamalar şeklinde üreticimizin önüne getireceğiz. Tarımsal üretim planlaması uygulaması 2024-2025 üretim yılında hayata geçmiş olacak.

TARIMDA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM

En önemli unsurlarından biri de sözleşmeli üretim. Üreticiye pazar garantisi, satış garantisi sağlıyorsunuz, sanayiciye de ham maddeyi sağlıyorsunuz. Bunların hepsi sözleşmeli üretimin parçası. Nihai hedefimiz arz ve talebi birbiriyle yakınlaştırmak.

TARIM SAYIMI YAPILACAK

Tarım sayımı en son 2001'de yapıldı. Tarım sayımını stok sayımına benzetebiliriz. Bununla alakalı her türlü veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nda. Biz hazırlıklarımızı tamamladığımızda TÜİK hemen harekete geçecek.

İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ

Bununla ilgili bir yasal düzenleme çalışmalarımız vardı. Eğer herhangi bir arazi 2 yıl boyunca ekilmemiş ise bakanlığımız bu arazileri önce bulunduğu lokasyondan, orada talipli çıkmaması halinde daireyi genişleterek rayiç değere göre kiraya verecek.

DEPREM BÖLGESİNDE TARIM ÜRETİMİ

Deprem bölgesiyle ilgili sürekli proje yapıyoruz. Çiftçilerimize sürekli bir desteğimiz var. Bizim bitkisel üretimimiz hemen hemen hiç etkilenmedi. Hayvansal üretimimiz de sınırlı bir şekilde etkilendi. Deprem bölgesindeki tarımsal üretimimiz majör bir değişikliğe uğramayacak.

Tarımsal üretim yapmak isteyen herkesi destekliyoruz.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

21 yılda 841 milyar liralık tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi. 2023 yılı içerisinde 46 milyar liralık destek ödemesi yapıldı. Yıl sonunda 64 milyara ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl da 91,5-92 milyar liraya gelecek.

Yaklaşık 11,2 milyar liralık mazot desteği üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Biz 21 Ağustos'tan itibaren denetimlere başladık. 217 binin üzeirnde denetim gerçekleştirildi. 7 bin 500'e yakın arkadaşımız sahada. Sağlığı tehdit edenlere idari yaptırımda ve suç duyurusunda bulunuyoruz.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destek ödeme
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