Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadelede net mesaj: Göz açtırmayacağız

Yerlikaya, bir takım ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ağrı'da partililerle bir araya geldi, açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya Ağrı'da il protokolü tarafından Ağrı Havalimanında karşılandı. Daha sonra Ağrı Valiliğine geçen Bakan Yerlikaya burada şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı olarak yapılan Güvenlik Koordinasyon Toplantısına katıldı. Ardından il protokolü ile beraber AK Parti İl Başkanlığı Binasına geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya burada partililerle bir araya geldi.

İl Başkanlığı toplantı salonunda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eser ve hizmet anlayışıyla çıktıkları yolda mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ve Doğu ve Batı arasında eşitlik sağlama noktasında gayret göstereceklerini ifade ederek, "81 il ve 922 ilçemizde ülkemizi karış karış geziyor, sizlerle şehir buluşmalarımızı gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızın her biriyle gönülden gönüle kurduğumuz bu bağları güçlendiriyoruz.

Öyle çok değil bundan 2 hafta önce, 14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Partimizin 22'nci yaşını kutladık. 22 yıldır bir Elif gibi dimdik ayakta olan AK Parti'miz, ''Eser ve Hizmet Siyaseti'' anlayışıyla, Türk siyasi tarihine damgasını vurmuştur. Allah'ın izniyle yerel seçimlerden de büyük bir zaferle çıkacağız. Buna yürekten inanıyor ve milletimize güveniyoruz. İnşallah yerel seçimlerde Ağrı Belediyemizde de ilçelerimizde de ipi en önde, yine biz göğüsleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yılki Ağrı ziyaretlerinde, 'Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak dedik. Hamd olsun artık sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor, 81 ilimizin tamamına yayılıyor' demişlerdi. Evet, bunun adı fırsat eşitliğidir sevgili kardeşlerim. Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe kadar. Her alanda fırsat eşitliğidir. Çünkü ülkemizin her bir vatandaşı özeldir, eşittir, her şeyin en iyisi ve en güzeline layıktır" şeklinde konuştu.

AK Parti döneminde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, "Artık küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizin zengin imkân ve kaynaklarını harekete geçirerek, yeniden ülkemize ve insanımıza kazandırıyoruz. 2023 ödeneğiyle beraber hükümetimiz tarafından Son 21 yılda Ağrı'ya yapılan yatırımların toplamı 45 milyar liraya ulaştı. Bakınız Ağrı ilimize, sadece 2022 yılında yapılan tarımsal destek ödemesi 315 milyon lira. Sağlanan destek ve yapılan çalışmalarla İlimizin tarımsal üretim değeri son 20 yılda 10 kattan fazla arttı. Büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de 14'üncü, bölgede 3'üncü sırada. Küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'de 11'inci, bölgede 3'üncü sırada olan Ağrı şehrimiz mera varlığı ile de bölgede 2'inci ve ülke genelinde 4'üncü sırada. Son 21 yılda hekim sayımız 172'den 378'e Hastane yatak sayımız 280'den 922'ye okul öncesi, ilk ve orta öğretimdeki okul sayımız 684'ten bin 29' a derslik sayımız 2 bin 636'dan 7 bin 031'e, öğretmen sayımız 3 bin 395'den 7 bin 886'ya yurt kapasitemiz bin 400'den 6 bin 309'a yükseldi. Bu dönemde 1'si stadyum 43 spor tesisimiz halkımızın hizmetine sunuldu. Sanayi Sicil Belgeli kuruluş sayımız 14'ten, 228'e yükseldi. İstihdam sayısı 9 bin 758'ti, yaklaşık 4 kat artarak 36 bin 729'a ulaştı.

Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı, Türkiye'nin dış ticaret hacminde Kapıkule ve Habur'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor. Sınır kapısı olan şehrimize 2003 öncesine kadar sadece 17 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, 2003-2022 yılları arasında yapılan, yeni bölünmüş yolların uzunluğu 386 kilometre. Biz, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 600 bin personelimizle görev alanımızda, Yeşil Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da asayişten uyuşturucuya, terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığına kadar her alanda halkımızın huzur ve güveni için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Ağrı'nın huzur ve güvenliği için şehrimizdeki 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatının fiziki çalışmasını tamamladık. Suçu önleme ve aydınlatmada büyük katkı sağlayan kamera ve plaka tanıma sistemlerinden oluşan Kent Güvenlik Yönetim Sistemini şehrimizde 179 noktada faaliyete geçirdik. Her ay ayrıntılı değerlendirmeler yaparak, suçları önleyici hizmetlere odaklanıyoruz. Aynı zamanda suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımıza hız veriyoruz. Sahada etkin olacağız. Çevrimiçi olarak sanal dünyada da etkin olacağız. Düzensiz göçle, uyuşturucuyla, suç ve suçlularla mücadelede etkin olacağız" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele noktasında tek bir terörist kalmayana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek. Çok net bir şekilde ifade etmeliyim ki uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Bir büyük mücadelemiz de düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle elbette. Yaptığımız operasyonlarla, teknik takiplerimizle Bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de tek tek nefeslerini keseceğiz" ifadelerine yer verdi.