Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan operasyonu açıklaması: 9 polis açığa alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili "Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı." dedi.

Bakan Yerlikaya, ""Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı. Suça bulaşmış kim varsa; sivil, memur... Kararlıyız. Suç örgütlerini yaşatmayacağız." açıklamasında bulundu

BAKAN YERLİKAYA: ANKARA'DAKİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER ÇOK GÜÇLÜ BİR İHTİMAL PARAMOTORLA GELDİ

Saldırganların Kayseri 'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112 'ye vatandaş ihbarı olduğunu kaydeden Yerlikaya , ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini söyledi .

Bakan Yerlikaya geniş açıklama yapacağını vurguladı . Yerlikaya , teröristlerin paramotor ile Türkiye'ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken "karada izleri yok" dedi.