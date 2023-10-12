Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan operasyonu açıklaması: 9 polis açığa alındı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili "Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı." dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili "Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı." dedi.
Bakan Yerlikaya, ""Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı. Suça bulaşmış kim varsa; sivil, memur... Kararlıyız. Suç örgütlerini yaşatmayacağız." açıklamasında bulundu
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Saldırganların Kayseri 'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112 'ye vatandaş ihbarı olduğunu kaydeden Yerlikaya , ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini söyledi .
Bakan Yerlikaya geniş açıklama yapacağını vurguladı . Yerlikaya , teröristlerin paramotor ile Türkiye'ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken "karada izleri yok" dedi.
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