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Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz
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20 Eylül 2023 Çarşamba 08:35:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 08:35:00

Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz

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Son Dakika Haberleri.. 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerinin her an enselerinde olduklarını ifade etti.

6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerinin her an enselerinde olduklarını ifade etti.

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