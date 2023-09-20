6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerinin her an enselerinde olduklarını ifade etti.
20 Eylül 2023 Çarşamba 08:35:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 08:35:00
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz
Son Dakika Haberleri.. 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerinin her an enselerinde olduklarını ifade etti.
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