Bakan Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Ankara'da Kairidis ile görüştüklerini belirtti.

Mutabık kalınan konulara ilişkin Türkçe ve İngilizce ortak açıklamanın yer aldığı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Her iki bakan göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yakın çalışma ve işbirliği sağlama konusunda mutabık kalmışlardır. Ayrıca düzensiz göçle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve artırılmasına karar vermişlerdir."