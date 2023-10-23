VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
23 Ekim 2023 Pazartesi 20:58:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 20:58:00

Bakan Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile bir araya geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Kairidis ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Ankara'da Kairidis ile görüştüklerini belirtti.

Mutabık kalınan konulara ilişkin Türkçe ve İngilizce ortak açıklamanın yer aldığı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Her iki bakan göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yakın çalışma ve işbirliği sağlama konusunda mutabık kalmışlardır. Ayrıca düzensiz göçle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve artırılmasına karar vermişlerdir."

Etiketler : içişleri bakanı göç ve iltica bakanı YUNANİSTAN TÜRKİYE
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX