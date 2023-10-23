Bakan Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile bir araya geldi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Kairidis ile görüştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis ile bir araya geldi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Ankara'da Kairidis ile görüştüklerini belirtti.
Mutabık kalınan konulara ilişkin Türkçe ve İngilizce ortak açıklamanın yer aldığı paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Her iki bakan göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yakın çalışma ve işbirliği sağlama konusunda mutabık kalmışlardır. Ayrıca düzensiz göçle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve artırılmasına karar vermişlerdir."
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Sayın @DimKairidis bir araya geldik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2023
Ortak Açıklamamız:����
"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Sayın Dimitris Kairidis bu sabah Ankara'da bir araya gelmiştir.
Her iki Bakan göçmen... pic.twitter.com/hUssB50vvP
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