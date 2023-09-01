İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde Şehit Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi.

J-SİHA ve PİHA destekli, jandarma özel harekat ve komandolar ile özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

2️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYOR����#Van #Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve... pic.twitter.com/mXL8e6dAG9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 1, 2023

Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan videoda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.