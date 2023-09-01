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01 Eylül 2023 Cuma 09:06:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 09:06:00

Bakan Yerlikaya: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde Şehit Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi.

J-SİHA ve PİHA destekli, jandarma özel harekat ve komandolar ile özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan videoda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.

Etiketler : ali yerlikaya van terörist
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