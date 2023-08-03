Bakan Yerlikaya: Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi.
SON 60 GÜNDE— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 3, 2023
TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 2⃣9⃣.0⃣3⃣2⃣ operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 1⃣7⃣2⃣ (ölü, yaralı, teslim olan) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza bağlı birimlerimiz tarafından son 60 günde
❌BTÖ'ye (BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ)... pic.twitter.com/sPumPjZFBw
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