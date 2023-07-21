Bakan Yerlikaya, selden etkilenen 10 ilin valileri ile toplantı gerçekleştirdi
Kaynak: IHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen 10 ilin valileri ve AFAD il müdürleriyle "Karadeniz Bölgesi Sel ve Su Baskınları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızda selden etkilenen 10 ilimizin valileri ve AFAD il müdürlerimizle 'Karadeniz Bölgesi Sel ve Su Baskınları Değerlendirme Toplantısı' düzenledik. Halkımızın huzuru ve güvenliği için bilimin ışığında çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
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