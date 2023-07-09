Bakan Yerlikaya, sel felaketinde can kaybının olmadığını bildirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a doğru hareket halinde olduklarını belirterek, "23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı. Şu an itibarıyla şükürler olsun can kaybımız yok." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinde 23 kişinin helikopter, 73 kişinin ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldığını açıkladı. Yerlikaya, şu an itibariyle selde can kaybı yaşanmadığını da belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sel felaketi ile ilgili bilgi verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'a doğru hareket halinde olduklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Başta Batı Karadeniz Bölgemiz olmak üzere sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'a doğru karayoluyla hareket halindeyiz. Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. 23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı. Şu an itibarıyla şükürler olsun can kaybımız yok. Hava Kurtarma ekiplerimiz ve tüm birimlerimiz milletimizin emrinde" ifadelerini kullandı.
Başta Batı Karadeniz Bölgemiz olmak üzere sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2023
Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'a doğru karayoluyla hareket halindeyiz.
Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde Devletimiz bütün kurumlarıyla... pic.twitter.com/rQtUsB6fuP
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