VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'da ByLock operasyonu: 8 kişi hakkında gözaltı kararı
Almanya'da Filistin'e Destek gösterisine polis müdahalesi
Uzunçayır'da metrobüs kazası
Tunceli'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Katliam sonrası Mahmud Abbas'tan sert açıklama: Kırmızı çizgiyi geçtiler!
Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti
18 Ekim 2023 Çarşamba 08:31:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 08:31:00

Tunceli'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de gerçekleştirilen SİHA destekli operasyonda, tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK'lı teröristin öldürüldü

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında BTÖ üyesi 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Etiketler : İçişleri Bakanı SİHA destekli operasyon PKKlı teröristler
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX