Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 368 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda; bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı."