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Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı
19 Ekim 2023 Perşembe 08:41:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 08:41:00

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 368 gözaltı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda; bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı.'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda; bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Etiketler : silah operasyonu tabanca ele geçirme gözaltına alınanlar
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