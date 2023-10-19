Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 368 gözaltı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda; bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı.'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda; bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı."
7️⃣4️⃣ İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 1️⃣2️⃣8️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2023
3️⃣7️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK,
1️⃣7️⃣0️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.
2️⃣3️⃣6️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI. ❗️
HALKIMIZIN HUZURUNU... pic.twitter.com/NNgD1jjHKO
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