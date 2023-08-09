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09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:13:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:13:00

Bakan Yerlikaya, motosiklet sürücüsünü uyarı tarzıyla gündem olan polisi kabul etti

Kaynak: AA

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Genç sürücüyü motosiklet kullanırken dikkati olması yönünde örnek bir şekilde uyaran polis Alper Gökhan Yıldırım'ı kutlayan Bakan Yerlikaya, Yıldırım'ın görevinde kullandığı motosikleti de yenisiyle değiştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da genç bir motosiklet sürücüsünü uyarı tarzıyla gündem olan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ı kabul ederek, görevinde kullandığı motosikleti de yenisiyle değiştirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Yıldırım'ı kabulüne ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türkiye'nin Yıldırım'ı, genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği videoyla tanıdığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Yıldırım'ın "Ama ölürsen ne yapacağız yavrum" şeklindeki sözlerinin herkesi duygulandırdığını belirtti.

Davranışından ötürü Alper Gökhan Yıldırım'ı kutlayan Yerlikaya, "Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : BAKAN Ali Yerlikaya POLİS
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