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06 Aralık 2023 Çarşamba 08:11:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 08:11:00

İnterpol tarafından aranıyordu... Uyuşturucu satıcısı yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 'Silahlı Organize Suç Örgütünün' Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan “Kafes -16” operasyonuyla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 'Silahlı Organize Suç Örgütünün' Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan "Kafes -16" operasyonuyla yakalandı.

Etiketler : interpol operasyon istanbul
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