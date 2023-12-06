İnterpol tarafından aranıyordu... Uyuşturucu satıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 'Silahlı Organize Suç Örgütünün' Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan "Kafes -16" operasyonuyla yakalandı.

#İngiltere tarafından,

��İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN İstanbul'da yapılan "KAFES -16" Operasyonuyla yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini... pic.twitter.com/F4p6HhfFGD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 6, 2023