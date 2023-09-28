FETÖ terör örgütü üyesi eski albay saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

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28 Eylül 2023 Perşembe 12:31:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 12:31:00

FETÖ terör örgütü üyesi albay Şaban Demiraslan düzenlenen operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

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15 Temmuz hain darbe girişiminde "Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda" görev yapan ve müebbet hapis cezası alan FETÖ üyesi Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde "Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda" görev yapan ve müebbet hapis cezası alan FETÖ üyesi Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi.

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