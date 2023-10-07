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07 Ekim 2023 Cumartesi 16:44:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 16:44:00

Bakan Yerlikaya: Eylem hazırlığında olan 6 terörist yakalandı

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Bakan Yerlikaya, Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar operasyonları kapsamında Van'da saldırı hazırlığı içinde olan 6 BTÖ üyesinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kahraman polislerini tebrik ediyorum Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. BİZ KARARLIYIZ Terörle mücadelemiz amansızca devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya van bölücü terör örgütü
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