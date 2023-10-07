Bakan Yerlikaya: Eylem hazırlığında olan 6 terörist yakalandı
Bakan Yerlikaya, Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar operasyonları kapsamında Van'da saldırı hazırlığı içinde olan 6 BTÖ üyesinin yakalandığını açıkladı.
"KAHRAMANLAR OPERASYONLARI" KAPSAMINDA VAN'DA EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 6️⃣ ŞÜPHELİ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ YAKALANDI.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2023
Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi.
Operasyonu düzenleyen Van İl... pic.twitter.com/jLiLPSKfZt
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kahraman polislerini tebrik ediyorum Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. BİZ KARARLIYIZ Terörle mücadelemiz amansızca devam edecek" ifadelerini kullandı.
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