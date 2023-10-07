Bakan Yerlikaya: Eylem hazırlığında olan 6 terörist yakalandı

Bakan Yerlikaya: Eylem hazırlığında olan 6 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar operasyonları kapsamında Van'da saldırı hazırlığı içinde olan 6 BTÖ üyesinin yakalandığını açıkladı.

"KAHRAMANLAR OPERASYONLARI" KAPSAMINDA VAN'DA EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 6️⃣ ŞÜPHELİ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ YAKALANDI.



Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi.



Operasyonu düzenleyen Van İl... pic.twitter.com/jLiLPSKfZt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2023

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kahraman polislerini tebrik ediyorum Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. BİZ KARARLIYIZ Terörle mücadelemiz amansızca devam edecek" ifadelerini kullandı.