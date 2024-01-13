VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Bakan Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı
İç Anadolu'da terör saldırısı ve İsrail kınandı
Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 113 hesaba işlem
Dezenformasyon girişimi engellendi Şehit ailesi çadırda kalıyor iddiası yalanlandı
Başkan Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile görüştü
13 Ocak 2024 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 17:00:00

Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 113 hesaba işlem

Kaynak: IHA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Kahramanlar-41” operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "Kahramanlar-41" operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "Kahramanlar-41" operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahsın gözaltına alındığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında, BTÖ'ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-41 operasyonlarda 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

Etiketler : hükümet yasal işlem terör propagandası
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX