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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı
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15 Aralık 2023 Cuma 08:21:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 08:21:00

Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Interpol Kırmızı Bülten'le aranan, Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah ve Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul'da düzenlenen “Kafes-20” operasyonlarıyla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Interpol Kırmızı Bülten'le aranan, Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah ve Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul'da düzenlenen "Kafes-20" operasyonlarıyla yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ali yerlikaya kırmızı bülten mohammed zakir miah chen xuefeng
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