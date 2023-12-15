Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Interpol Kırmızı Bülten'le aranan, Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah ve Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul'da düzenlenen “Kafes-20” operasyonlarıyla yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Interpol Kırmızı Bülten'le aranan, Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah ve Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul'da düzenlenen "Kafes-20" operasyonlarıyla yakalandı.
�� İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu MOHAMMED ZAKİR MIAH İstanbul Büyükçekmece'de,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 15, 2023
�� İnterpol Kırmızı Bülten'le Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu CHEN XUEFENG İstanbul... pic.twitter.com/uVdv2kiFdn
Ayrıntılar geliyor...
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