'İnegöl Terkinler Çetesi' elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde düzenlenen operasyonda tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüphelinin yakalandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"6 milyar lira değerinde gayrimenkule el konuldu. Organize suç örgütlerine karşı aralıksız mücadele etmeye kararlıyız. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz."

İNEGÖL TERKİNLER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ, SUÇ ÖRGÜTÜNÜN

ELE BAŞI YAKALANDI❗️



BURSA İNEGÖL MERKEZLİ 4 AYRI İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA TEFECİLİK, YAĞMA, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARINI ÖRGÜTLÜ OLARAK İŞLEYEN 3️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI❗️



6️⃣ MİLYAR TL DEĞERİNDE... pic.twitter.com/kaVO0mCUuL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 26, 2023

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyona ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

OPERASYONUN DETAYLARI



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığının takibi sonucunda tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet ele geçirildi, 6 milyar lira değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu.