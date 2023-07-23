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Bakan Yerlikaya duyurdu... 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
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23 Temmuz 2023 Pazar 18:59:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 18:59:00

Bakan Yerlikaya duyurdu... 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.

Düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Etiketler : göçmen kaçakçılığı içişleri bakanı organizatörler
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