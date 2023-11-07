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07 Kasım 2023 Salı 08:25:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 08:25:00

Bakan Yerlikaya duyurdu! 66 ilde Mercek Operasyonları: 715 şüpheli gözaltında

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonları kapsamında 715 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, Jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından "Mercek" operasyonları kapsamında ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Çorum, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van olmak üzere 66 ilde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda 629 silah ele geçirildi.

Bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahların ve gözaltına alınan şüphelilerin sayılarını da paylaşan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi:

"İstanbul'da 116 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 149 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 33 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 46 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 25 tabanca ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 25 tabanca ele geçirildi, 29 silah kaçakçısı gözaltına alındı. Bursa'da 24 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 24 tabanca ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te 23 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da 21 tabanca ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı."

66 ilde 715 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız."

Etiketler : ali yerlikaya mercek operasyonu ruhsatsız silah silah kaçakçıları
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