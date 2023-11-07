İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, Jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından "Mercek" operasyonları kapsamında ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

6️⃣6️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK OPERASYONLARI KAPSAMINDA;

��5️⃣2️⃣6️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

��3️⃣5️⃣ Kurusıkı Tabanca,

��1️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

��5️⃣8️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.

��7️⃣1️⃣5️⃣ Şüpheli Şahıs Gözaltına... pic.twitter.com/xCql0GVmFg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2023

İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Çorum, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van olmak üzere 66 ilde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda 629 silah ele geçirildi.

Bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahların ve gözaltına alınan şüphelilerin sayılarını da paylaşan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi:

"İstanbul'da 116 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 149 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 33 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 46 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 25 tabanca ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 25 tabanca ele geçirildi, 29 silah kaçakçısı gözaltına alındı. Bursa'da 24 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 24 tabanca ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te 23 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da 21 tabanca ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı."

66 ilde 715 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız."