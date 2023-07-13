Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️#Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası,#Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında,



ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ OPERASYONU KAPSAMINDA... pic.twitter.com/dMfbUNLdeJ