Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 1'i kadın 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️#Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası,#Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 13, 2023
ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ OPERASYONU KAPSAMINDA... pic.twitter.com/dMfbUNLdeJ
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