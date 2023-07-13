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13 Temmuz 2023 Perşembe 15:25:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 15:25:00

Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 1'i kadın 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Etiketler : İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şırnak Bestler-Dereler bölgesi PKK
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