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08 Ekim 2023 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 09:15:00

Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 bin 554 firari yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 81 ilde arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 81 ilde operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari şahsın yakalandığını, bunlardan 12'sinin 10 yıldan uzun zamandır, 91'inin ise 5 ila 10 yıl arası süredir arandığını bildiren Yerlikaya, operasyonları düzenleyen polis ve jandarma ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya kahramanlar operasyonları firari
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