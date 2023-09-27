Bakan Yerlikaya duyurdu! 16 ilde uyuşturucu operasyonu: 99 zehir taciri yakalandı
Bakan Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonların detaylarını açıkladı.
Zehir tacirleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini belirten Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimiz bilsin ki: Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL, ORDU, BURSA, HAKKARİ, ZONGULDAK, ELAZIĞ, KIRIKKALE, MUĞLA, AFYON, AKSARAY, GİRESUN, UŞAK, BALIKESİR, DENİZLİ, MANİSA VE BOLU OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 İLDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 99 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 27, 2023
❌#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla... pic.twitter.com/FoZomx0bTk
- Bakan Yerlikaya: 42 bin 875 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
- TBMM Bayındırlık Komisyonu, yeni döneme "deprem" ve "turizm" mesaisiyle başlayacak
- MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
- Bakanlıktan "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" haberlerine ilişkin açıklama
- Türkiye'den Irak'a başsağlığı mesajı
- Sözleşmeli er başvurularında süre 1 Ekim'de dolacak