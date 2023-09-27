VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca: Eris varyantında endişe edecek bir durum yok
Bakan Yerlikaya: 42 bin 875 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
TBMM Bayındırlık Komisyonu, yeni döneme "deprem" ve "turizm" mesaisiyle başlayacak
Türkiye'nin geçen yılki ihracatının yüzde 42,3'ünü büyük ölçekli girişimler yaptı
TEKNOFEST İzmir, kapılarını açtı
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
27 Eylül 2023 Çarşamba 09:11:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 09:11:00

Bakan Yerlikaya duyurdu! 16 ilde uyuşturucu operasyonu: 99 zehir taciri yakalandı

ABONE OL

Bakan Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonların detaylarını açıkladı.

Zehir tacirleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini belirten Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimiz bilsin ki: Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya uyuşturucu operasyon zehir taciri
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Senfonik konser

Senfonik konser
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX