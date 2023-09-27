İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonların detaylarını açıkladı.

Zehir tacirleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini belirten Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimiz bilsin ki: Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.