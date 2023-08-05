Bakan Yerlikaya böyle duyurdu: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi!
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucu Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterleriyle ateş altına alındı.
3️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 5, 2023
Mardin İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Mardin-Nusaybin ilçesi BAGOK kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterleri... pic.twitter.com/HBYBSHLIUn
- "Seçimlerde AK Parti belediyeciliğinin ne kadar başarılı olduğunu göstereceğiz"
- "İstanbul'da yaşanan suç olaylarında yüzde 11 düşüş var"
- Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanında "hayali ihracat"a geçit vermedi
- KVKK'dan "ürün tanıtımı için çekilen fotoğrafların paylaşımı"na ilişkin karar
- "Atatürk" dizisiyle gündeme gelen ANCA, terör örgütlerine desteğiyle biliniyor