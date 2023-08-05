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05 Ağustos 2023 Cumartesi 13:54:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 13:54:00

Bakan Yerlikaya böyle duyurdu: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucu Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterleriyle ateş altına alındı.

Etiketler : ali yerlikaya operasyon terörist
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