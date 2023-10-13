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13 Ekim 2023 Cuma 12:54:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 12:54:00

Bakan Yerlikaya: 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kamu görevlisi toplam 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kamu görevlisi toplam 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonun görüntülerini ve detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul ve Balıkesir'de gerçekleştirilen 'örgütlü tefecilik, şantaj ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyonda aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Tefecilik yapan çete üyelerinin parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu, gayrimenkulünü devraldığı kişileri aldatma gayesiyle birkaç ay kar payı verdiği ancak devam eden süreçte gayrimenkulleri çeteyle iltisaklı kişiler adına art arda tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği, akabinde çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü, çete üyelerinin bu yöntemle şu ana kadar yaklaşık 80 milyon haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir. 13 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araç aramalarında silah, 52 tapu, çek, muhtelif miktarda altın, döviz ve nakit para ele geçirilmiştir. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Çetelerle ve tefecilerle mücadelemiz aralıksız devam edecek."

Etiketler : ali yerlikaya istanbul balıkesir operasyon
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