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24 Aralık 2022 Cumartesi 18:06:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 18:06:00

Bakan Yanık: Sosyal hizmetler merkezi sayısı 410'a çıkarılacak

Kaynak: DHA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşların işlemlerin daha hızlı yapmaları için hizmete açılan sosyal hizmet merkezlerinin sayısının 2023 yılında 410'a çıkartılacağını söyledi.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana 102'nci İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmalarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve AK Parti Adana İl Başkanı Ay yaptı. Daha sonra toplantının divan kurulu üyeleri belirlendi.

HEDEF 410 SOSYAL HİZMET MERKEZİ

Toplantıda konuşan Bakan Yanık ise ilk olarak bugüne kadar kurulan sosyal hizmet merkezlerinde vatandaşlara verilen hizmetlerden bahsetti. İnsanların il müdürlüklerine gitmeden kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezi üzerinden hizmetlerini alabildiklerini dile getiren Bakan Yanık, "2013'te başladığımız bu çalışmaya şu anda 397 sosyal hizmet merkezi ile devam ediyoruz. 2023 sonu itibariyle inşallah 410'a çıkaracağız. Bu kapsamda sadece Adana'da 109 bin 504 haneye ulaşmışız. Aile eğitim programı çerçevesinde 157 bin 578 kişiye eğitim sağlamışız. Adana'mızda 1136 aileye bu kapsamda hizmet verdik. Ayrıca Adana'da 17 bin 624 kişiye evlilik öncesi aile eğitim programı vermişiz. Bağımlılıkla mücadele eğitimleri kapsamında ise Adana'da 15 bin 969 kişiye eğitim sağlamışız" dedi.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana 102'nci İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmalarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve AK Parti Adana İl Başkanı Ay yaptı. Daha sonra toplantının divan kurulu üyeleri belirlendi.

HEDEF 410 SOSYAL HİZMET MERKEZİ

Toplantıda konuşan Bakan Yanık ise ilk olarak bugüne kadar kurulan sosyal hizmet merkezlerinde vatandaşlara verilen hizmetlerden bahsetti. İnsanların il müdürlüklerine gitmeden kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezi üzerinden hizmetlerini alabildiklerini dile getiren Bakan Yanık, "2013'te başladığımız bu çalışmaya şu anda 397 sosyal hizmet merkezi ile devam ediyoruz. 2023 sonu itibariyle inşallah 410'a çıkaracağız. Bu kapsamda sadece Adana'da 109 bin 504 haneye ulaşmışız. Aile eğitim programı çerçevesinde 157 bin 578 kişiye eğitim sağlamışız. Adana'mızda 1136 aileye bu kapsamda hizmet verdik. Ayrıca Adana'da 17 bin 624 kişiye evlilik öncesi aile eğitim programı vermişiz. Bağımlılıkla mücadele eğitimleri kapsamında ise Adana'da 15 bin 969 kişiye eğitim sağlamışız" dedi.

Etiketler : bakan yanık haber haberler
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