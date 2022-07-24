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24 Temmuz 2022 Pazar 00:27:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 00:27:00

Bakan Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını açıkladı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı'nın detaylarını açıkladı. Bakan Yanık'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı'nın detaylarını açıkladı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından "Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor" başlığı ile yaptığı açıklamada, "Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına, çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Özel sektör, esnaf, sanatkar ve bağımsız çalışanlar faydalanabilecek

Buna göre, genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 3'te birinden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar programdan faydalanabilecek.

Hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 3'te birinden az olması koşuluyla; SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetimleri de başvuru yapabilecek.

ÖDEMELER 29 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Ayrıca temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.

Ödemeler 29 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Etiketler : Bakan Yanık sosyal medya türkiye
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