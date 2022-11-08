VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Numan Kurtulmuş: HDP'nin dağla, terörle arasına mesafe koyması gerek
ABD'de posta yoluyla oy kullananların sayısı 45 milyonu geçti
Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
Abdülhamid Han sondaj gemisi Taşucu Limanı açığına demirledi
Bakan Yanık: Doğumdan ölüme kadar yardıma ihtiyacı olanın yanındayız
Kristersson: İsveç, tüm taahhütlere riayet edecek
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda attıkları adımlar yetersiz
Bakan Ersoy, kadro ile ilgili sorunların çözümü için yıl sonunu işaret etti!
Bakan Özer: 6 ay içinde 57 bin 108 okulumuzun tamamını elden geçireceğiz
Başkan Erdoğan: PKK'lılar İsveç'te eylem yapamamalı
Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı!
Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan ve Özbekistan'ı ziyaret edecek
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü
Emine Erdoğan: Bizim için temizlik inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yol haritası
Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı
İtalya'da 2 bin 300 yıllık bronz heykeller keşfedildi
Ağrı'daki trafik kazasında yaralanan 18 kişiden 17'si taburcu edildi
Uganda ilk uydusunu uzaya gönderdi
THY'den iç hatlarda indirim kampanyası
Kuduz şüphesinde, yaranın basınçlı su ve sabunla yıkanması hayat kurtarıyor
Hollanda hükümetine Türkiye ile ilişkilerde reel politik gerçeklere uygun davranması tavsiye edildi
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi
AK Parti Kadın Kollarının mahallelerdeki sandık çalışması başladı
08 Kasım 2022 Salı 21:47:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 21:47:00

Bakan Yanık: Doğumdan ölüme kadar yardıma ihtiyacı olanın yanındayız

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatandaşımızın doğumdan ölüme kadar hayatının hangi noktasında yardıma ihtiyacı olursa biz oradayız." dedi.

Bakan Yanık'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri 150 dönüm alan üzerine kuruluyor. Dünyada bunun örneği yok. Yaklaşık bin kişi kapasiteli olacak. Mayıs 2022'de temelini attık ve bu ay itibariyle kaba inşaat bitecek. Mayıs 2023'te bitirmeyi ön görüyoruz.

Bu proje kapasitesi itibariyle çok önemli. Çocuk, yaşlı, rehabilitasyon birimleri var. Yatay mimari olarak tasarlandı. Farklı inanç grupları için cami, kilise ve havra bulunacak. Yan yana, bir arada devlet koruma şemsiyesinin altında kimliğine bakılmaksızın ihtiyacı olan herkese kapı açılacak.

Ulaşım açısından da çok merkezi, ziyarete gelecekler açısından da kolay bir mevki.

Yatağa bağımlı sakinlerimiz için odalar yüksek tavanlı ve bahçe manzaralı olacak. Bu detaylara kadar düşünülmüş bir proje. Bu proje Cumhurbaşkanımızın projesi. Ne kadar büyük bir öngörü olduğunu sonrasında fark ettik. Yaşlılarımızın aktif yaşlanması için çaba sarf ediyoruz. Bunun için sağlık ve bakım kısmını ihmal etmememiz gerekiyor.

Nüfus oranına göre ihtiyacı olan her yerde bu tarz projeler kuracağız.

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA DESTEK

Yardımlarımızı ihtiyacı tespit ederek yapıyoruz. Eşi vefat eden ve 3 çocuğu olan sosyal yardım alan kadınlara da barınma desteği de bu saha gözleminde ihtiyacı ortaya çıkmış bir proje. Bakım sorumluluğu annede olan bir anneden bahsediyoruz. Burada ihtiyacı karşıladığımızda bir sonraki durumda kapsamı genişleteceğiz.

Temel ihtiyaç zincirinin başında barınma gelir. Biz buradan başladık. Toplam ayırdığımız bütçe 607 milyon TL. Sosyal yardım kanunu kapsamında hane başına 300 bin lira olacak geri kalanını belediyeler ve hayırseverler karşılayacak. Konutları satın alma ya da yeniden inşa etme olarak belirledik. 80 metrekare ile sınırladık. İhtiyaçları bittiğinde onların yerine başkası gelecek.

"DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR YARDIMA İHTİYACI OLANIN YANINDAYIZ"

Vatandaşımızın doğumdan ölüme kadar hayatının hangi noktasında yardıma ihtiyacı olursa biz oradayız.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE HANGİ NOKTADAYIZ?

Bakanlığımızın en önemli çalışma alanlarından birisi kadına yönelik. Bunda iki temel faaliyet noktamız var. Birincisi istihdam, toplumda karşılaştıkları engelleri kaldırmak. İkincisi şiddet maduru kadınların iyileştirilmesi. Bununla alakalı bir hak savunuculuğu yapıyoruz. Emniyet şiddet olayına ulaşır ulaşmaz bize haber veriyor biz olaya dahil oluyoruz. Ya da ŞÖNİM'lere gelip bize ihbar ediyorlar.

Davaların takibi, can güvenliğinin sağlanması ve barınma desteği veriyoruz. Hiçbir kadın kalmayasıya kadar biz karnemize sıfır yazarız. Bu çok gelişmiş ülkelerde de maalesef var. Biz çaba gösterirsek sonuç alacağımızı iddia ederek çalışmalara devam ediyoruz.

"KADINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN CEZALARI ARTIRILDI"

Kadın cinayetleri oranına bakıldığında yıllara göre bir azalış var. Toplumun farkındalığının sonuç verdiğini görüyoruz. Kadına şiddet suçlarında indirim uygulanması kaldırıldı. Kadına karşı işlenen suçların da cezaları artırıldı.

Faile yönelik çalışmalarımız var. Bugüne kadar ana odağımız madurdu. Bunun yeterli olmadığını bilimsel çalışmalarda gördük. Bir yandan da failin rehabilite olması gerekiyor. Biz buna yöneldik. Faile sağlık tedbiri kapsamında mahkeme kararıyla beraber failin psikolojik desteğine kadar ne gerekiyorsa bu süreci bakanlık olarak takip ediyoruz.

ŞİDDET EĞİTİMİ OKULLARA İNDİRGENEBİLİR Mİ?

Tabii ki okullarda bu konuda eğitimler veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde ilköğretim düzeyinden başlayarak, özellikle rehberlik öğretmenlerimizle daha yakından temasa girerek veri ve istatistiklerle bu eğitim sürecine dahil olacağız.

8 ilimizde birer adet daha ŞÖNİM açma çalışmamız var. Bölge seçimindeki kriterler dosya sayısı ve nüfus. Bu süreçte tabii en önemli nokta kadınların güçlendirilmesi. Her konuda desteklenmesi. İstihdama katılımı noktasında yaptığımız çalışmalarda, kooperatifler yoluyla bir araya gelen kadınlarımızın üretmesi. 871 yeni kooperatifin kurulmasına öncülük ettik.

Etiketler : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık sosyal destek
üçü bir arada

üçü bir arada
Birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldular

Birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldular
Oyunculuk var olma nedenim

Oyunculuk var olma nedenim
129 günde yarım milyon buluşma

129 günde yarım milyon buluşma
Amacımız mutlu olmak

Amacımız mutlu olmak
Beni rock yıldızı gibi hissettirin

Beni rock yıldızı gibi hissettirin
NBA aşkına

NBA aşkına
Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak
Michelin buluşma

Michelin buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX