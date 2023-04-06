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06 Nisan 2023 Perşembe 13:09:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 13:09:00

Bakan Yanık, BM'ye Türkiye'nin yaşlılık alanındaki beyanını sundu

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Yaşlanma Açık-Uçlu Çalışma Grubu'nun 13'üncü oturumuna video mesajla katılarak, yaşlılık alanında ülke beyanını sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulu tarafından yaşlılara yönelik mevcut uluslararası insan hakları çerçevesini değerlendirmek ve bu çerçeve kapsamında olası boşlukları tespit ederek bunlara yönelik uygun araç ve önlemlerin göz önünde bulundurulması amacıyla oluşturulan Yaşlanma Açık-Uçlu Çalışma Grubu'nun bu yıl 13'üncü oturumu 3-6 Nisan'da gerçekleşti.

New York'ta BM Genel Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl "Yaşlı Bireylerin İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi" ana teması çerçevesinde farklı alt başlıklarla düzenlenen oturumun odak konuları, bu yıl "Sağlık ve Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkı" ile "Sosyal İçerme" olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlanma Açık-Uçlu Çalışma Grubu'nun 13'üncü oturumuna video mesajla katılarak, yaşlılık alanında ülke beyanını sundu.

"Yaşlanma VizyonBelgesi ve Eylem Planı" yayınlanacak

Bakan Yanık, konuşmasında, Türkiye'deki yaşlı nüfusun son 5 yıl içinde yüzde 22,6 oranında artış gösterdiğini belirterek, bu kapsamda yaşlılığa ilişkin politika ve hizmetlerin bu demografik dönüşüm sürecinin beraberinde getirdiği gereksinimlerle uyumlu olarak geliştirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin afet ve insani bakımdan acil durumlar dahil olmak üzere öncelikli yaklaşımının sürdürülebilir kalkınma yolunda kimseyi geride bırakmadan, yaşlı bireyler tarafından yaşlılık sürecinin aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde geçirilmesi olduğunu anlatan Yanık, aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifi ile yaşlı bireylerin haklarını güçlendirmek amacıyla yaşlılık alanında politika ve hizmetleri yönlendirmek için "Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın hazırlandığını, bu ayın sonunda yayınlanmasının planlandığını bildirdi.

"Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu"nun şubat ayında yayınlandığını hatırlatan Yanık, kanıta dayalı politikaların geliştirilmesi amacıyla yaşlılık alanında ilk araştırma olan "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması" çalışmalarının ise yürütüldüğünü belirtti.

- "Yaşlılık alanında uluslararası deneyim paylaşımına ve işbirliğine önem veriyoruz"

Bakan Yanık, Türkiye'de hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm yaşlı bireylerin karşılanabilir ve kaliteli sağlık ve bakım hizmetlerine erişiminin sağlandığını vurgulayarak, bunun yanı sıra yaşlıların toplumsal hayata katılımını desteklemek için dijital ve finansal okuryazarlık eğitimleri, bağımsız yaşamın güçlendirilmesine yönelik destek teknolojileri, yaş dostu ve erişilebilir ortamlar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde indirim veya muafiyet ile ücretsiz seyahat hakkı gibi çeşitli politika ve hizmetlerin sunulduğunu aktardı.

Bakan Yanık, beyanında şunları kaydetti:

"BM Yaşlanma Daimi Çalışma Grubu Bürosunda temsil edilen 8 üye devletten biri olarak, yaşlılık alanında uluslararası deneyim paylaşımı ve işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yaşlı bireylerin insan haklarının gerçekleştirilmesinde ilerlemeye katkıda bulunacak, yasal olarak bağlayıcı nitelikte bir belge olacak 'Yaşlı Bireylerin Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin deneyim ve görüş alışverişinde bulunmaya istekli olduğumuzu belirtmek isteriz."

Etiketler : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı BM Yaşlanma Daimi Çalışma Grubu Türkiye

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