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Bakan Yanık: 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi verdik
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04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:18:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:19:00

Bakan Yanık: 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi verdik

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 12-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uygulandığını belirterek, "350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi vererek projenin birinci aşamasını tamamladık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların taleplerini yerine getirerek, güvenli internet kullanımı ve dijital konularda bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi'ni uygulamaya koyduklarını açıkladı.

Türkiye'de 2000'den bu yana her yıl 20 Kasım'da tüm illerden İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerinin Ankara'da Ulusal Çocuk Forumu'nda buluştuğunu hatırlatan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Ulusal Çocuk Forumu'nun son toplantısının "Dijitalleşen Dünyada Çocuk" temasıyla Kasım 2021'de düzenlendiğini kaydetti.

Yanık, forumda çocukların öneri ve taleplerinden oluşan sonuç bildirgesi yayımlandığını söyledi.

Bildirgede "İl Çocuk Hakları Komiteleri ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından Dijital Okuryazarlık Ehliyeti konulu bir proje başlatılması, bu kapsamda dijital okuryazarlık ve güvenli internet konularında eğitim çalışmalarının yapılması" önerisinin yer aldığını aktaran Yanık, bildirgenin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını vurguladı.

"ÇOCUKLARIMIZIN ÇEVRELERİNDE DE FARKINDALIK OLUŞTURMALARINI HEDEFLİYORUZ"

Çocukların yayımladığı bildirge ve "Cumhurbaşkanlığı VI. 180 Günlük İcraat Programı" doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Yanık, şunları kaydetti:

"İl çocuk hakları komitelerimiz ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından dijital okuryazarlık, güvenli internet konularında eğitim çalışmaları planladık. Çocuklarımız istedi biz yaptık. 12-18 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz. 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi vererek projenin birinci aşamasını tamamladık. Çocuklarımızın bilinçli bir 'dijital okuryazar' olmasının yanı sıra çevrelerinde de farkındalık oluşturmalarını hedefliyoruz. Bu eğitimlerle çocuklarımızın güvenli internet kullanımı, sosyal medyayı doğru kullanma, siber zorbalık, dijital dünyadaki sorumluluklar ve dijital mahremiyet konularında bilgi sahibi olmasını istiyoruz."

"EĞİTİCİ EĞİTİMİ" VERİLDİ

Projenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla iş birliğiyle yürütüldüğüne işaret eden Yanık, Çocuk Danışma Kurulu üyelerinin de aralarında yer aldığı çoğunluğu lise öğrencisi çocuklara "eğitici eğitimi" verildiğini vurguladı.

Yanık, eğitimin çevrim içi gerçekleştirildiğini, eğitim konularının "dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı, dijital mahremiyet, dijital oyunlar, sosyal medyanın doğru kullanımı, siber zorbalık ve dijital dünyada sorumluluklar" başlıklarından oluştuğu bilgisini paylaştı.

Projenin ilk aşamasının mart ayında tamamlandığını ifade eden Yanık, ikinci aşamada eğitim alan 350 çocuğun öğrendiklerini akranlarına aktaracağını ve böylece eğitimin yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Bakan Yanık, Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi'nin ikinci aşamasının haziran sonunda tamamlanacağını, ikinci aşama tamamlandığında 1000 çocuğun eğitim almış olacağını ve eğitimlerin yaygınlaştırılmaya devam edeceğini de kaydetti.

Etiketler : Derya Yanık Dijital Okuryazarlık Proje
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