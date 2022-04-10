Bakan Yanık şehit aileleriyle bir araya geldi

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10 Nisan 2022 Pazar 23:30:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 23:30:00

Bakan Yanık 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle iftarda bir araya geldi

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan birlik ruhu, 15 Temmuz'da da yükseldi ve hain darbe girişimini bertaraf etti." dedi.

15 Temmuz Derneğince, Altındağ Kültür Sarayı'nda şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, burada yaptığı konuşmada, canlarını vatan uğruna fedan eden şehitler sayesinde huzur ve güvenle oruçlarını açtıklarını, ülke ve millet için çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına sahip çıktığını ve bu uğurda şehitler verdiğini vurgulayan Yanık, "Tarihin bize bıraktığı miras bunun örnekleriyle doludur. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan birlik ruhu, 15 Temmuz'da da yükseldi ve hain darbe girişimini bertaraf etti." diye konuştu.

"Hiçbir zaman dağılmadık, kaçmadık, korkmadık"

Yanık, asker kisvesine bürünen hainlere karşı halkın birlik ve beraberlik ruhuyla canı pahasına vatanına sahip çıktığına işaret ederek, "Köprüleri tutanlara, yol kesenlere, milletin üzerine acımasızca kurşun sıkanlara karşı dimdik durduk. Ne dün ne bugün hiçbir zaman dağılmadık, kaçmadık, korkmadık. Vatan uğruna şehit olmanın bizim için ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik." ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları ve gaziler için birçok hizmet sunduklarını dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Şehit yakınları ve gaziler için eğitimden istihdama, ulaşımdan sosyal ve kültürel haklara kadar birçok çalışmayı büyük gayretle yürütüyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Faizsiz ev kredisinden araç alımlarında ÖTV muafiyetine, kamuda istihdam hakkından ücretsiz ulaşım imkanlarına, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için kamusal mekanlara isimlerini vermeye kadar, şehit çocuklarımızın eğitiminde her türlü kolaylığı sağlamaya kadar birçok başlıkta kolaylıklar sunmaya gayret ediyoruz. Ancak hepimiz biliyoruz ki şehitlik ve gazilik karşılığını yalnızca Allahutaala'nın verdiği özel bir mertebedir."

"Ülkemizi karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Hedefleri için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Yanık, "Şehitlerimiz huzur içinde olsun, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ümitlerini korusun. Bütün halkımız inansın ki ülkemizi karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. yüzyılın yükselen, muhkem ve lider gücü olmayı başaracağımıza bütün kalbimle inanıyorum." dedi.

Yanık, ramazanın Türk milleti ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da iftarda şehit aileleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise şehitleri ve şehitlerin emaneti olan ailelerini asla unutmayacaklarını dile getirerek, tüm katılımcıların ramazanını tebrik etti.

Programın sonunda Bakan Yanık, Balcı ve Turunç çocuklara hediye dağıttı.

Etiketler : aile bakan derya yanık
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