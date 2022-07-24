Bakan Varank'tan tahıl anlaşmasını kendine mal etmeye çalışan muhalefete: Hayret ki ne hayret

Bakan Varank, Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde konuştu.

"Türkiye tahıl krizinde de tarihi bir rol oynadı"

Bakan Varank, Karadeniz'in karşı kıyılarında bir süredir devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, bu savaşın getirdiği ölüm ve gözyaşlarının ağırlığının her geçen gün arttığına işaret etti.

Bunun yanında savaşın Kovid-19 salgını ile sarsılan ve salgının etkilerini atlatmaya çalışan ekonomileri yeni çıkmazlara sürüklediğini belirten Varank, "Riskleri ve öngörülemezliği artırmıştır ama en önemlisi Rusya-Ukrayna savaşı biliyorsunuz dünyayı bir gıda krizine doğru sürüklüyordu. Birçok ülke dünyanın tahıl ambarı Ukrayna'dan ithal ettikleri tahıllarla yıl boyunca nüfuslarını besliyor. Türkiye savaşın başından beri izlediği dış politika sayesinde savaşın iki tarafının güvenebileceği tek ülke olarak bu tahıl krizinde de tarihi bir rol oynadı." diye konuştu.

Bakan Varank'tan muhalefete: Tahıl anlaşmasını kendilerine mal etmeye çalışmaları tam bir kara mizah konusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tahıl koridoru anlaşmasını kendilerine mal etmeye çalışan muhalefeti eleştirerek, 'Bir tane vekil çıkmış 'Bu anlaşma Montrö'nün eseridir' diyor. Başka birisi çıkmış, Meclis açıldığında Lozan Antlaşması'nın bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söylüyor. Hayret ki ne hayret. Tüm dünyanın takdir ettiği tahıl anlaşmasını da kendilerine bu şekilde mal etmeye çalışmaları aslında tam bir kara mizah konusu.' ifadelerini kullandı.