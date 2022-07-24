VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arnavutluk'ta Bajram Begaj yemin ederek görevi devraldı
Çoban dehşet saçtı! Av tüfeğiyle 3 kişiyi öldürdü
Kenya'da can pazarı! 24 ölü
Bakan Varank'tan tahıl anlaşmasını kendine mal etmeye çalışan muhalefete: Hayret ki ne hayret
İki ülke arasında gerginlik tırmanıyor! Savaş uçakları bölgede
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Zaferle sonuçlandıracağız
Manisa'da orman yangını
'Gül Yetiştiren Adam'a veda
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 4 yaşında
Ayasofya ibadete açılmasının ikinci yılında 6,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
"Bu heyecanı tüm dünyaya yayacağız"
Lebreton'dan Macron'a tepki
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bakan Karaismailoğlu: "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz"
Başkan Erdoğan'dan Lozan mesajı
"El" kriz... Bakan görevden alındı
Zelenski'den Rusya'ya Odessa tepkisi
SUNGUR TSK envanterine girdi
"Miçotakis'in kredisi bitti"
KDK'den afet riski altında bulunan ev için belediyelere tavsiye kararı
Tropikal meyve ihracatı yılın ilk yarısında 7 milyon doları aştı
İsrail'in Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti
AB ve ABD, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı
Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası
24 Temmuz 2022 Pazar 22:48:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 22:48:00

Bakan Varank'tan tahıl anlaşmasını kendine mal etmeye çalışan muhalefete: Hayret ki ne hayret

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin tahıl koridoru anlaşmasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Varank, "Bir tane vekil çıkmış 'Bu anlaşma Montrö'nün eseridir' diyor. Başka birisi çıkmış, Meclis açıldığında Lozan Antlaşması'nın bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söylüyor. Hayret ki ne hayret." ifadelerini kullandı. Bakan Varank, tüm dünyanın takdir ettiği tahıl anlaşmasını muhalefetin bu şekilde kendilerine mal etmeye çalışmasının kara mizah konusu olduğunu söyledi.

Bakan Varank, Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde konuştu.

"Türkiye tahıl krizinde de tarihi bir rol oynadı"

Bakan Varank, Karadeniz'in karşı kıyılarında bir süredir devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, bu savaşın getirdiği ölüm ve gözyaşlarının ağırlığının her geçen gün arttığına işaret etti.

Bunun yanında savaşın Kovid-19 salgını ile sarsılan ve salgının etkilerini atlatmaya çalışan ekonomileri yeni çıkmazlara sürüklediğini belirten Varank, "Riskleri ve öngörülemezliği artırmıştır ama en önemlisi Rusya-Ukrayna savaşı biliyorsunuz dünyayı bir gıda krizine doğru sürüklüyordu. Birçok ülke dünyanın tahıl ambarı Ukrayna'dan ithal ettikleri tahıllarla yıl boyunca nüfuslarını besliyor. Türkiye savaşın başından beri izlediği dış politika sayesinde savaşın iki tarafının güvenebileceği tek ülke olarak bu tahıl krizinde de tarihi bir rol oynadı." diye konuştu.

Bakan Varank'tan muhalefete: Tahıl anlaşmasını kendilerine mal etmeye çalışmaları tam bir kara mizah konusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tahıl koridoru anlaşmasını kendilerine mal etmeye çalışan muhalefeti eleştirerek, 'Bir tane vekil çıkmış 'Bu anlaşma Montrö'nün eseridir' diyor. Başka birisi çıkmış, Meclis açıldığında Lozan Antlaşması'nın bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söylüyor. Hayret ki ne hayret. Tüm dünyanın takdir ettiği tahıl anlaşmasını da kendilerine bu şekilde mal etmeye çalışmaları aslında tam bir kara mizah konusu.' ifadelerini kullandı.

Etiketler : Mustafa Varank Hayret ki ne hayret kara mizah tahıl anlaşması
‘Rengarenk' konser

‘Rengarenk' konser
Tatilcileri coşturdu

Tatilcileri coşturdu
Tatil sonrası yine estetik

Tatil sonrası yine estetik
81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri

81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri
İşim için kilo verdim

İşim için kilo verdim
Melisa'ya şarkı yazdım

Melisa'ya şarkı yazdım
Tatil yerine setteler

Tatil yerine setteler
Birlikte bir ömre aynı gün veda

Birlikte bir ömre aynı gün veda
Özbekistan'da buluştular

Özbekistan'da buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX