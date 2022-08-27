"Kılıçdaroğlu yalan mı konuşuyor?"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sosyal medyadan Bakan Varank'ı etiketleyerek su fiyatlarındaki artışın elektriğe gelen zamları bahane etmesi karşısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Muhittin Bey bütün belediyeler aynı elektriği kullanıyor ama siz Antalyalılara suyu ortalama %80 daha pahalı satıyorsunuz." dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Böcek'e Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfa'da belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava vereceğim" sözlerini hatırlatarak, ". Söyleyin size de bedava versin. Yoksa yalan mı konuşuyor?" diye sordu.