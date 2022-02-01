Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lirayı geçen otel odasında kalması gündemdeki yerini koruyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda konunun farklı bir yönünü gündeme getirdi.

Varank, hükümetin yatırımlarını "Cebinizden mi yapıyorsunuz? benim vergim, yapacaksınız tabi" diye eleştirenlere "Gecesi 100 bin lira olan Hilton kral dairesinde kalmayı seçen Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP'nin bu yıl vergilerden 149 milyon lira hazine yardımı alacağını" hatırlattı.

Varank paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her yatırımdan sonra, "cebinizden mi yapıyorsunuz? benim vergim, yapacaksınız tabi" diyen muhalifler için yazayım:

Gecesi 100 bin lira olan Hilton kral dairesinde kalmayı seçen Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP, bu yıl vergilerinizden 149 milyon lira hazine yardımı alacak"