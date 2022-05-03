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Bakan Varank'tan “işçi kıyımı” yapan İBB'ye tepki! "Terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?"
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03 Mayıs 2022 Salı 23:26:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 23:26:00

Bakan Varank'tan “işçi kıyımı” yapan İBB'ye tepki! "Terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, terör yandaşlarını işe alan İBB'ye sert tepki gösterdi. Varank, "Diyorlar ki Belediye terör yandaşını nasıl tespit etsin? İBB'de çalışan, evine ekmek götüren 13 bin emekçiyi AK Partili diye tespit edip işine son vermeyi biliyorsun da terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?” dedi.

İBB'nin "işçi kıyımı" yapması ve sonrasında kadrosuna yerleştirdiği terör yandaşlarıyla ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor.

"TERÖR YANDAŞLARINI MI TESPİT EDEMİYORSUN?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İBB'nin kendini savunmak için geliştirdiği "Belediye terör yandaşını nasıl tespit etsin?" söylemine yanıt verdi.

Varank, "İBB'de çalışan, evine ekmek götüren 13 bin emekçiyi AK Partili diye tespit edip işine son vermeyi biliyorsun da terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "sosyal hizmet uzmanı" olarak çalışan Şafak Duran PKK terör örgütü üyesi olmak suçuyla gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dökümanlarda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı tespit edildi.

TERÖR EĞİTİMİ ALMIŞ

Terör örgütü kampında görüntüleri ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran hakkında yeni gelişmeler de yaşandı.

Metina kampında 2 ay eğitim alan Duran'ın kod adı Diren Amara. Metina kampında eğitim alanlar Suriye ve Türkiye'ye gönderildi.

"ADLİ SİCİL KAYDI YOK" BAHANESİNE SARILDILAR

İBB'de yaşanan skandalın ardından belediye sözcüsü Murat Ongun Şafak Duran'ın adli sicil kaydının temiz olduğunu açıklamıştı.

Şafak Duran'ın 19 Ekim 2020'de PKK/KCK/YPG/YDG-H Terör Örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli işlem yapılan isimlerden olduğu ve yargılamasının da halen devam ettiği öğrenildi.

Etiketler : Bakan Varank İBB terörist
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