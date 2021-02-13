Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tablo çağrısı: Gelin karbon testi yaptırın, kaç yıllık söyleyelim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresinde konuştu.



Hedefinde, kendi sorumluluk alanında olmasına rağmen, Pandemi Döneminde Şehir Hastanesinin yolunu yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

İBB'nin hastane yolu yerine bir tabloya ödeme yaptığını hatırlatan Varank, Fatih Sultan Mehmet tablosu için karbon testi çağrısı yaptı. "O tablonun kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle kaç yıllık olduğunu size söyleriz" dedi.