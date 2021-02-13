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13 Şubat 2021 Cumartesi 12:02:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 12:02:00

Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tablo çağrısı: Gelin karbon testi yaptırın, kaç yıllık söyleyelim

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Bakan Varank, İBB'nin hastane yolu yerine bir tabloya ödeme yaptığını hatırlatarak, İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet tablosu için karbon testi çağrısı yaptı. “O tablonun kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle kaç yıllık olduğunu size söyleriz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresinde konuştu.

Hedefinde, kendi sorumluluk alanında olmasına rağmen, Pandemi Döneminde Şehir Hastanesinin yolunu yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

İBB'nin hastane yolu yerine bir tabloya ödeme yaptığını hatırlatan Varank, Fatih Sultan Mehmet tablosu için karbon testi çağrısı yaptı. "O tablonun kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle kaç yıllık olduğunu size söyleriz" dedi.

Etiketler : mustafa varank ekrem imamoğlu ibb şehir hastanesi
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