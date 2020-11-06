Bakan Varank duyurdu: Yüzde 70'e çıkardık

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06 Kasım 2020 Cuma 17:04:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 17:35:00

Bakan Varank'tan flaş açıklama: Yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüzde 30'larda olan yerlilik oranının Başkan Erdoğan öncülüğünde yüzde 70'lere kadar çıkarıldığını aktaran Bakan Varank 'Başardık' ifadelerini kullandı.

Kırklareli’ndeki Fatih Dökümhanesi Cami ve Sosyal Tesis 1. Etap’ın açılışında  konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık." ifardelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelik saldırılara da değinen Varank "Türkiye'nin gönül sınırlarının, fiziki coğrafyasının çok daha ötesinde olduğunu bilerek bu şuurda hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı ve "Bu dönemde dahi batılı liderlerin Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saldırılarının arkasındaki gerçeklik payı aslında bu." dedi.

Etiketler : mustafa varank savunma sanayi yerlilik oranı sanayi ve teknoloji bakanı başkan erdoğan
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