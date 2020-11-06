Bakan Varank duyurdu: Yüzde 70'e çıkardık

Kırklareli’ndeki Fatih Dökümhanesi Cami ve Sosyal Tesis 1. Etap’ın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık." ifardelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelik saldırılara da değinen Varank "Türkiye'nin gönül sınırlarının, fiziki coğrafyasının çok daha ötesinde olduğunu bilerek bu şuurda hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı ve "Bu dönemde dahi batılı liderlerin Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saldırılarının arkasındaki gerçeklik payı aslında bu." dedi.