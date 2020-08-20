Bakan Varank'tan Cumhuriyet'e 'Oruç Reis' tepkisi: "Yunanistan medyasında bugün..."
Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı "müjde" açıklamasından sonra içimizdeki yunan medyasın da hazımsızlığa yol açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin sondaj gemisi Oruç Reis'i hedef alan Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi. Bakan Varank, 'Yunanistan medyasında bugün...' ifadesiyle Cumhuriyet gazetesinin algı operasyonuna sert tepki gösterdi.
Cumhuriyet gazetesi, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve destekçi ülkelerin provokatif girişimlerine karşı mücadelesini sürdüren Türkiye'nin sondaj gemisi Oruç Reis'i hedef aldı. Algı operasyonuna girişen Cumhuriyet Gazetesi, resmen Yunanistan'ın savunuculuğuna soyundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yunan medyası ağzıyla manşet atan Cumhuriyet gazetesine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Varank, "Yunanistan medyasında bugün..." ifadesiyle Cumhuriyet'in algı operasyonu eleştirdi.
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