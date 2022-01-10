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10 Ocak 2022 Pazartesi 09:02:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 10:22:00

Bakan Varank'tan Babacan'a tepki: Ah Fren Ali ah!

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın TOGG ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterdi. Bakan Varank konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp "Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın" diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili... Ah Fren Ali ah!" ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor." sözlerine yanıt verdi.

Ah Fren Ali ah! sözleriyle Babacan'a yanıt veren Bakan Varank, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp "Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın" diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili... Ah Fren Ali ah!" ifadelerini kullandı.

"PROTON BATTI" İDDİASI DAKİKADA ÇÜRÜDÜ

Babacan'ın "Proton battı" iddiası ise Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'un attığı 2 twit ile çürüdü.

Cesur konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Proton bitti mi?!! Proton Çinli Geely ile ortak. Sadece Malezya'daki fabrikasında 12 bin kişi çalışıyor. Yıllık üretimi 1 milyon adetin üzerinde. 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. İnsan bir argüman ortaya koyarken bir bakar ben doğru mu söylüyorum acaba diye..." ifadelerini kullandı.

"Buyrun bunlar da yukarıdaki arkadaşın "battı, yok oldu" dediği Proton markasının bazı modelleri." sözleriyle paylaşımına devam eden Cesur, "Malezya pazarının büyük çoğunluğunu elinde tutan, İran, Tayland, Mısır, Endonezya, Şili, Pakistan gibi ülkelere de halen yüklü ihracat yapan bir firma Proton." dedi.


Etiketler : Mustafa Varank Ah Fren Ali ah Ali Babacan
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