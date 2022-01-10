Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor." sözlerine yanıt verdi.

Ah Fren Ali ah! sözleriyle Babacan'a yanıt veren Bakan Varank, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp "Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın" diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili... Ah Fren Ali ah!" ifadelerini kullandı.

Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp "Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın" diyordu.



Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz.



Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili...



Ah Fren Ali ah! https://t.co/rrBrMi58gZ — Mustafa Varank (@varank) January 9, 2022

"PROTON BATTI" İDDİASI DAKİKADA ÇÜRÜDÜ

Babacan'ın "Proton battı" iddiası ise Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'un attığı 2 twit ile çürüdü.

Cesur konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Proton bitti mi?!! Proton Çinli Geely ile ortak. Sadece Malezya'daki fabrikasında 12 bin kişi çalışıyor. Yıllık üretimi 1 milyon adetin üzerinde. 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. İnsan bir argüman ortaya koyarken bir bakar ben doğru mu söylüyorum acaba diye..." ifadelerini kullandı.

Proton bitti mi?!! Proton Çinli Geely ile ortak. Sadece Malezya'daki fabrikasında 12 bin kişi çalışıyor. Yıllık üretimi 1 milyon adetin üzerinde. 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.



İnsan bir argüman ortaya koyarken bir bakar ben doğru mu söylüyorum acaba diye... https://t.co/6Rb5Owr2qk — Ismail Cesur (@icesur) January 9, 2022

"Buyrun bunlar da yukarıdaki arkadaşın "battı, yok oldu" dediği Proton markasının bazı modelleri." sözleriyle paylaşımına devam eden Cesur, "Malezya pazarının büyük çoğunluğunu elinde tutan, İran, Tayland, Mısır, Endonezya, Şili, Pakistan gibi ülkelere de halen yüklü ihracat yapan bir firma Proton." dedi.



