Bor mobil üzerinden algıya izin vermedi!

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04 Ocak 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 10:00:00

Bakan Varank'tan algıcı gazeteci Emre Özpeynirci'ye 'Bor mobil' cevabı!

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Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından, Bor mobil araçla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu bir fotoyu paylaşarak 'Bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor' sözleriyle algı yapmaya çalıştı. Bakan Varank, Özpeynirci'ye anında cevap verdi.

Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından, Bor mobil araçla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu bir fotoyu paylaşarak 'Bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor' sözlerine Bakan Varank yanıt verdi.

'ANLAMADIĞIM NOKTA' DEDİ AMA...

Özpeynirci "Yaklaşık 10 yıldır hemen hemen her sanayi ve enerji bakanının test ettiği 'Bor Mobil' isimli borla çalışan prototip bir aracımız var. Anlamadığım nokta bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor. Not: İlk foto 2012 son foto 2021..." diyerek bir paylaşımda bulundu.

SİZİN GİBİLERE ÖZEL AÇIKLAMA YAPMAK LAZIM!'

Bu algı paylaşımının ardından Bakan Varank "Çünkü o araç ticari bir ürün olarak değil, bilim fuarlarında/bilim şenliklerinde gençlere farklı yakıt pili teknolojilerini öğretmek için sergileniyor. Belli ki sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım. Yoksa gençler sizden çok daha kolay anlayabiliyor!" sözleriyle Özpeynirci'ye konu hakkında yanlış bilgilere sahip olup yorumda bulunduğunu hatırlattı.

Etiketler : Bakan Varank bor Gazeteci Emre Özpeynirci Bor mobil
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